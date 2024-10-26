Basın duyurusunda, pahalılığın toplumun geleceğini tehdit eden bir sorun haline geldiği belirtilirken, işletmelerin rekabet gücünün neredeyse kaybolduğu vurgulandı.

Açıklamada, temel gıda ve enerji ürünlerinin bir süreliğine kamu kaynaklarıyla sübvanse edilmesi ve kamu alanında tasarruf ile kayıtdışılığı önleyici önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi. Bu tedbirlerin hane halkının yaşamını kolaylaştıracağı ve işletmelerin kaybettikleri rekabet gücünü yeniden kazanmasını sağlayacağı vurgulandı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, İş Kadınları Derneği, Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası, KKTC Armatörler Birliği, KKTC Gemi ve Deniz Araçları Acenteleri Derneği, Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği ve KKTC Özür İş İnsanları Derneği gibi kuruluşların imzasını taşıyan duyuruda, pahalılığa karşı mücadelede hükümete liderlik etme çağrısında bulunuldu.

28 Ekim Pazartesi günü Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne gümrüklerinde "Mal Çekmeme" eylemi ile seslerini duyurmayı planladıklarını belirten dernekler, bu eylemi bir "uyarı eylemi" olarak tanımladı.