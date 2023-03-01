Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bugün İranlı sanatçı Alireza Pakdel’i kabul ederek bir süre görüştü.

Bakan Arıklı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çok büyük acıların yaşandığı bir dönemden geçildiğini, Pakdel’in eserinin tüm ülkeyi çok duygulandırdığını belirterek İranlı sanatçıya teşekkür etti.

Arıklı, eserin çok anlamlı olduğunu ve bunu ölümsüzleştirmek istediklerini belirterek mümkün olan en kısa zamanda 40 bin adet anı pulu ve 2 bin adet ilk gün zarfının basılıp satışa sunulacağını ifade etti.

Anı pullarının 20 TL’den, ilk gün zarfının ise 24 TL’den satışa çıkarılacağını belirten Arıklı, elde edilen gelirin depremzedelere bağışlanacağını ifade etti.

Arıklı, Şampiyon Melekler anı pullarının vatandaşlarımız tarafından posta pulu olarak kullanılacağı gibi, yurt içi ve yurt dışı pul koleksiyoncuları (filatelistler) tarafından da temin edilebileceğini söyledi. Arıklı, buna ek olarak anı pullarının, kampanyaya katkı koymak isteyen vatandaşlarımız tarafından Posta Dairesi’nin tüm şubelerinden satın alınabileceğini söyledi.

Alireza Pakdel ise çiziminin pul olarak basılacak olmasının kendisini çok duygulandırdığını, hayırlı bir amaca hizmet edeceğinden dolayı da eserinin kullanılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.