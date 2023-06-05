Fileleftheros gazetesi, 15 kişilik grubun daha önceden 20 yaşındaki şahıs ve Pakistan uyruklu iki arkadaşına daha küfür ederek Güney Kıbrıs’tan gitmelerini söylediklerini ve önceki akşam da yalandan yemek siparişi vererek, yemekleri getiren paketçiyi ciddi şekilde darp ettiklerini, üzerindeki paraları, getirdiği yemekleri ve motorunu çaldıklarını yazdı.

Gazete, şahsın 2 arkadaşının daha sonra, motorun bir parkta olduğuna dair haber aldıklarını ve motoru almak için bölgeye gittiklerini, orada da 15 kişilik grup tarafından saldırıya uğradıklarını kaydetti.

Haberde, olayla ilgili Gürcistan uyruklu 22 yaşındaki bir kişinin tutuklandığı ve diğer saldırganların aranmakta olduğu belirtildi.