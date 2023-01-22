Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere gittiği İsviçre’nin Davos kasabasında, Anadolu Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye yanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilere de değinen Zerdari, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni haklı davasında her zaman desteklediklerini söyledi.

Bakan Zerdari, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni haklı davasında her zaman destekledik. KKTC‘li yetkililerle Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi platformlarda görüşme fırsatım oldu. Başkanlık ettiğim İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında, KKTC‘li bakan bir konuşma yaptı. Görüşmelerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.