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Her yıl haziran-eylül döneminde meydana gelen muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor.

Devam eden yağışlar dolayısıyla 60’tan fazla ev zarar gördü.

Ülkede 25 Haziran’dan bu yana muson yağmurları nedeniyle toplamda 14’ü çocuk 50 kişi öldü, 87 kişi yaralandı.

Belucistan eyaletinde 5, Azad Cammu Keşmir bölgesinde ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Şiddetli yağışlar nedeniyle 25 Haziran’dan bu yana Pencap eyaletinde 10’u çocuk 34 kişi yaşamını yitirdi, Hayber Pahtunhva eyaletinde ise 4’ü çocuk 10 kişi öldü.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından (NDMA) yapılan açıklamaya göre, muson yağmurları ülke genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

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