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Karaçi Belediye Başkanı Murtaza Waha, ekiplerin ana yolları temizlemek üzere görevlendirildiğini belirterek, halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kentin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanırken, sel nedeniyle yollar ve araçlar sular altında kaldı.

Şiddetli yağış nedeniyle kopan 700’den fazla elektrik kablosundan birine dokunarak akıma kapılan 18 yaşındaki genç ise hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Karaçi kentinde şiddetli yağış sele neden oldu.

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