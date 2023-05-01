Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emin Günal, olguları aktardı.

Polis, zanlı K.S.K.O'nun İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı hareket suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 27.04.2023 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi Acil Sevisinde bir önceki gün aşırı derecede alkol tükettiği gerekçesi ile yatılı olarak tedavi görmekte olan Lefkoşa'da sakin Salih Kurtoğlu’nun (E-20) şüpheli hareketleri üzerine yapılan üst aramasında giymekte olduğu pantolunun cebinde yeşil reçeteye tabi olduğu düşünülen 16 adet hapın bulunduğunu ve söz konusu hapların emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis, müteakiben Salih Kurtoğlu’ndan yapılan soruşturmada söz konusu hapları Lefkoşa’da sakin K.S.K.O'nun aldığının öğrenildiğini belirtti. Polis, öğrenilen bu bilgi üzerine K.S.K.O'nun ikametgahında mahkeme emri ile bir arama gerçekleştirildiğini ve yapılan arama neticesinde yeşil reçeteye tabi olan 56 adet Xanax, 11 adet Diazem, 28 adet Contramal, 26 adet Rivoclon tablet hap ile 24 adet Galara kapsül hap ve 1 adet Rivoclon damlanın tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, meseleye ilişkin Salih Kurtoğlu ve K.S.K.O'nun mahkeme emri ile tutuklanmış olup, mesele ile ilgili olarak Salih Kurtoğlu’nun gönüllü ifade vererek üzerinde tespit edilen hapları zanlı Khaled Sameer Khaled Omar’dan aldığını belirttiğini anlattı.

Polis memuru Emin Günal, mesele ile ilgili olarak 28.04.2023 tarihinde her iki zanlı içinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden 3 gün ek tutukluluk temin edildiğini ve tahkikata etki edebileceği bir durum olmadığından dava tebliğine müteakip serbest bırakıldığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili zanlı 2’nin ise sözlü beyanlarında 27.04.2023 tarihinde akşam saatlerinde birlikte olduklarını belirttiğini söyledi.

Polis, aranan şahıs ile birlikte aynı zamanda kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini belirtti. Polis zanlı K.S.K.O'nun gönüllü ifade vermediğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak yine konu ilaçları hangi eczaneden aldığı ve konu eczaneye reçete verip vermediğinin tespitinin yapılması gerektiğini belirtti. Polis, tüm bu olgular ışığında tahkikatın devam etmekte olduğundan salimen yürütülebilmesi için zanlı K.S.K.O'nun 5 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.