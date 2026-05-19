17 VE 18 YAŞLARINDAKİ 2 SALDIRGAN 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Ellerinde silahlarla ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentindeki bir İslam merkezini bastılar. Ardından da 2 saldırgan etrafa rastgele ateş açtı. Silah seslerini duyanlar hemen polis ekiplerine haber verdi. Camideki siviller, kısa sürede bölgeden uzaklaştırıldı. Geniş güvenlik önlemleri alındı. Saldırıda biri güvenlik görevlisi 3 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı.

ABD polisi, iki saldırganın intihar ettiğini duyurdu. Saldırganların kimlikleri de belirlendi. 17 yaşındaki Caine Clark ve 18 yaşındaki Caleb Vasquez olduğu açıklandı. ABD basını, saldırganlardan birinin ailesine, ırkçı ifadelerle dolu mektup bıraktığını yazdı. Polis de saldırganlardan birinin silahında ırkçı ve İslamofobik yazılar olduğunu söyledi. Olayın, nefret suçu olarak soruşturulduğu da belirtti.

TRUMP: KORKUNÇ BİR DURUM

Saldırı sonrası konuşan ABD Başkanı Donald Trump da Olayı "korkunç" olarak nitelendirdi. ABD Başkanı, "Konuyla ilgili brifing verildi. Bu korkunç bir durum. İlk bilgiler verildi, ancak konuyu tekrar ele alıp çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz." dedi.

GÖRGÜ TANIĞI TÜRK, SALDIRIYI ANLATTI

Bölge sakinlerinden Erbil Atay, saldırı anını anlattı. AA muhabirinin sorularını, yanıtlayan Atay, saldırıda yaşamını yitiren güvenlik görevlisinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı. San Diego İslam Merkezi’nin cami, kültür merkezi ve özel okuldan oluşan bir yerleşke olduğuna aktaran Atay, görgü tanıklarının, iki silahlı saldırganın binaya birlikte geldiğini, biri güvenlik görevlisi ile konuşurken, diğerinin içeride ateş açmaya başladığını söylediğini aktardı. Saldırıda güvenlik görevlisinin başından vurularak yaşamını yitirdiğini belirten Atay, “İmam ile bir görüşmem vardı, bir saat geç kaldım. Çok büyük bir ihtimalle geç kalmasam, olayda ben de olacaktım. Elimizden geleni yapardık. İşte olmadı” ifadelerini kullandı.

Güvenlik görevlisinin sürekli, tam teçhizatlı ve silahlı şekilde okul kapısında nöbet tuttuğunu söyleyen Atay, görevlinin yıllardır burada çalıştığını belirtti. Otuz yıldır San Diego'da yaşayan ve bir boya şirketi işleten Atay, okula veya İslam Merkezi’ne yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını vurgulayarak, “On sene önce bir taş atma olayı olmuştu. Güvenlik sürekli vardı. Okul bahçesindeki duvara daha önceden kurşun geçirmez camlar takılmıştı. Ama herhangi bir tehdit yoktu.” dedi.

Merkezin bölgede yaşayan Müslümanlar tarafından büyük ilgi gördüğünü anlatan Atay, yerleşke içindeki özel okulun da ABD eğitim sistemine kayıtlı ve ulusal çapta çeşitli yarışmalarda dereceye giren bir eğitim kurumu olduğuna işaret etti. Atay, saldırının gerçekleştiği binada sadece ilkokul öğrencilerinin eğitim gördüğünü söyledi.

Saldırı sonrası bölgeye gelen güvenlik güçlerinin okuldaki öğrencileri tahliye ettiğini, öğrencilerin hemen yakındaki San Diego Clairemont Kilisesi'ne alındığını aktaran Atay, velilerin uzun süre çocuklarını teslim almak için kilise önündeki alanda beklediğini kaydetti.

Atay, "Camiden bir imamla içeri girdik ve çocukları gördük. Hepsinin durumu iyi.” dedi.