Bakan Erhan Arıklı, Kanal T’de Nazar Erişkin’in sunduğu programda Fiber Optik Projesi Protokolü’ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Protokol sürecinin Başbakanlık bürokratlarıyla yürütüldüğünü belirten Arıklı, bir aşamadan sonra kendi bakanlığının devre dışı kaldığını söyledi.

Teknik bürokratlara bırakılması halinde metnin daha iyi hazırlanabileceğini savunan Arıklı, “Konunun uzmanı olmayan bürokratlar tarafından hazırlandığı için bazı anomaliler ortaya çıktı” ifadelerini kullandı. Ancak projeye sahip çıktığını vurgulayan Bakan, “Ben hazırlamadım diye kenara çekilecek değilim. Bu hayati bir projedir” dedi.

“Türk Telekom küstürülmemeli”

Projeye yönelik eleştirilerin büyütülmemesi gerektiğini ifade eden Arıklı, küçük sorunlar üzerinden devasa yatırımın hedef alınmasının doğru olmadığını söyledi. Protokolde yanlış anlaşılmalara yol açabilecek maddeler bulunabileceğini kabul eden Arıklı, 11’inci maddede ek protokollere imkan tanındığını hatırlattı.

Ancak mevcut metnin değiştirilemeyeceğini net bir dille ortaya koydu:

“Bu protokol Türkiye Cumhuriyeti ile imzalandı ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Türkiye Resmi Gazete’de yayımlandı. Noktasını virgülünü bile değiştirmek mümkün değildir. Uluslararası protokoller ya kabul edilir ya reddedilir. Değişiklik ek protokolle olur.”

Arıklı, protokolün şahsı tarafından hazırlanmış gibi bir algı oluşturulduğunu söyledi. Başbakanın da parti içi bazı sıkıntılar yaşadığını dile getirdi.

Muhalefete ise sert sözlerle yüklendi. Muhalefetin projeye “ihanet” yakıştırması yaptığını belirten Arıklı, uzlaşı zemininin ortadan kaldırıldığını savundu.

“Türk Telekom ekmek ve su gibi”

Türk Telekom’un KKTC için stratejik önem taşıdığını belirten Arıklı, kurumun borçlara rağmen hizmet vermeye devam ettiğini söyledi. Şirketin kar amacı gütmediğini savunan Bakan, projenin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla yürütüldüğünü ifade etti.

Fiber altyapı yatırımının kaçınılmaz olduğunu belirten Arıklı, projeye yönelik eleştirilerin büyük resmi gölgelememesi gerektiğini vurguladı.

