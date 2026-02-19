Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, uluslararası anlaşma metinlerinin hem kamu yararı hem de Anayasa başta olmak üzere yürürlükteki mevzuata uygunluk açısından titizlikle değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Kamu yararının çok yüksek olduğu istisnai durumlarda yasaların değiştirilmesinin gündeme gelebileceği ifade edilse de, Anayasa’ya aykırılığın hiçbir koşulda kabul edilemeyeceği vurgulandı.

“Hazırlık sürecinde görüş almak zorunluluktur”

Açıklamada, kamu yararına uygunluğun belirlenmesi için devletin kurumsal yapılarından, ilgili meslek kuruluşlarından ve uzmanlardan görüş alınmasının zorunlu olduğu kaydedildi. Hukuki ve anayasal uygunluk değerlendirmesinde ise mevzuatın açık bir görev dağılımı yaptığına işaret edilerek, yürütmenin Başsavcılık’tan imza öncesi görüş almasının en güvenli yöntem olduğu ifade edildi.

Bu görevin yürütme tarafından yerine getirilmemesinin doğru olmadığı belirtilirken, böyle bir durumda sorumluluğun kaçınılmaz olarak Meclis’e geçtiği hatırlatıldı.

“Meclis komitesi, Anayasa’ya uygunluğu öncelikle değerlendirmelidir”

Erhürman, Meclis komitesinin ilk görevinin uluslararası anlaşmanın Anayasa’ya uygunluğunu ele almak olduğunu belirtti. Bu konuda bir tereddüt varsa komitenin gerekli uzman görüşlerini almaktan çekinmemesi gerektiğini ifade ederek, “Bu, komitenin kendini Anayasa Mahkemesi yerine koyması değil; mevzuatın kendisine yüklediği görevi yerine getirmesidir.” dedi.

“Tüm organlar devletin itibarını korumakla yükümlüdür”

Açıklamada, uluslararası anlaşmanın Meclis Genel Kurulu’ndan geçmesi halinde Cumhurbaşkanlığı’nın Anayasal görevlerini yerine getireceği vurgulandı. Ancak bu aşamaya kadar yürütme ve yasamanın üzerine düşen görevleri eksiksiz biçimde yerine getirmesi gerektiği ifade edildi:

“Cumhurbaşkanlığı elbette Anayasal çerçevede kendisine yüklenen görevleri yerine getirecektir. Bu, devletin uluslararası ilişkilerdeki itibarını tartışmaya açmamak adına diğer organların da aynı yükümlülük altında olduğu gerçeğini değiştirmez.”

Cumhurbaşkanlığı, uluslararası anlaşmaların hazırlık aşamasında gerekli koordinasyonu sağlamak, gerekli uyarıları yapmak ve anayasal görevleri yerine getirmek konusunda azami özen göstermeye devam edeceğini açıkladı.