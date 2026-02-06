Söz konusu ziyaretler kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği ile Sigorta Aktüerleri Derneği nezdinde temaslarda bulunuldu.

Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamada; sigortacılık sektöründe ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan Değiştirilmiş Şekliyle 36/2025 sayılı Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası’nın 24 Haziran 2025 tarih ve 127 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatılmıştır.

Anılan Yasa ile sigortacılık sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesine ilişkin mevzuatın yeniden yapılandırıldığı, özellikle sigorta eksperliği, sigorta aktüerliği, sigorta brokerliği ve sigorta acenteliği alanlarında ilk kez sistematik ve kapsamlı düzenlemeler getirildiği vurgulanmıştır.

Yapılan düzenlemeler çerçevesinde;

• Sigorta acenteleri, brokerleri, eksperleri ve aktüerlerinin lisanslanmasına,

• Lisans ve ruhsat ücretlerine,

• Ruhsat alma şartlarına,

• Çalışma usul ve esaslarına,

• Mesleklerin icrasına ilişkin kurallara,

• Eksper ve aktüerlere uygulanacak sınavların usul ve esaslarına ilişkin hususların belirlendiği ifade edildi.

Ancak Türkiye’de söz konusu alanların hangi mevzuat kapsamında yürütüldüğünün, uygulama süreçlerinin nasıl işlediğinin ve uygulamada karşılaşılan tecrübelerin yerinde incelenebilmesi amacıyla bahse konu ziyaretlerin gerçekleştirildiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdürü Gürsel Gürbüz ile Daire personeli Anıl Erdoğan, Kamil Uğurlu ve Luisa Racioğlu ilgili kurum ve kuruluşlarla temaslarda bulunmuştur.