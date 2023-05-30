Yangınla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

29.05.2023 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Tepebaşı’nda, park halinde bulunan Nesih YAKAR (E-20)’ın kullanımındaki aracın muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi Yangın Nesih YAKAR tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın makine bölümündeki muhtelif elektrik kabloları ile aksamları ve plastik aksamları yanarak zarar görürken, oluşan ısıdan dolayı ise aracın motor kaputu ve boyası zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir.

Fotoğraf : Arşiv

