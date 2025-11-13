Gazimağusa’da bir apartman önünde park halinde bulunan bir araca, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kasten akaryakıt dökülmesi ve üzerine ölüm tehdidi içeren bir karton bırakılması olayıyla ilgili soruşturma genişletiliyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay 29 Ekim 2025 tarihinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Olayla ilgili olarak daha önce S.K. (E-22) tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen B.A. (E-40) da tutuklandı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.