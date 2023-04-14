Olayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

13.04.2023 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa’da, araç park yeri konusunda aralarında yaşanan tartışma sonucu, H.A.(E-23) bir taraf, Ş.Ö.(E-54) diğer taraf olup kavga ettikleri sırada, Ş.Ö. yere düşüp başını çarpması sonucu kafatasında çatlak oluşmuştur. Ş.Ö. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Dahiliye Servisinde müşahede altına alınmıştır. H.A. tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.