Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 02.30 sıralarında Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada süpheli görülen park halindeki G.D.’nin (E-38) kullanımındaki ve A.G.’nin (E-36) yolcu olarak bulunduğu araçta arama yapıldı. Yapılan aramada, tasarruflarında içerisinde tütünle karışık yaklaşık 0,5 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Polisin soruşturması devam ediyor.



