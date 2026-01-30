28.01.2026 tarihinde Paşaköy’de kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde yaşamını yitirmiş halde bulunan 52 yaşındaki Derviş Ayalı’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı” sonucu olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Aynı tarihte Gönyeli’de kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde yaşamını yitirmiş halde bulunan 67 yaşındaki Hanife Azak’ın ölüm sebebinin ise, doktorundan yapılan soruşturma sonucunda “kalp yetmezliği, hipertansiyon ve disritmi”ye bağlı olduğu belirlendi. Her iki olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.