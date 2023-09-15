Polis memuru Kemal Özkılıç, zanlının “müstahdem tarafından sirkat” ve “evrak sahteleme” suçlarından tutuklandığını belirterek, olguları aktardı.

Polis memuru Kemal Özkılıç, 13 Eylül 2023 tarihinde Hasel Limited isimli iş yeri tarafından personelleri olan M.S'nin hırsızlık yaptığına dair şikayet yapıldığını söyledi.

Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını ve zanlının tutuklandığını açıkladı.

Polis, yapılan araştırma sonucu zanlının 2023 yılı içerisinde, işyeri adına yapmış olduğu satışlar karşılığında müşterilerden tahsil ettiği toplam 22.981,73 TL parayı, işyeri muhasebesine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığına ve tahsilat makbuzları üzerindeki rakamları değiştirmek suretiyle sahte evrak düzenlediğine dair tespitte bulunduklarını belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu kabul edip, birçok işletmeden toplamda yaklaşık 300 bin TL zimmetine geçirdiğini söylediğini aktardı.

Polis, Hasel Ltd. işletmesine ait makbuzların inceleneceğini, kontrol neticesinde hangi tarihlerde hangi işletmelerden ne kadar miktar para sirkat edildiğinin belirleneceğini söyledi.

Polis memuru Özkılıç, zanlının ifadesinde çaldığı paraları gelişim bozukluğu olan hasta çocuğu için harcadığını söylediğini, bu yönde doktordan araştırma yapılacağını dile getirdi.Özkılıç, soruşturmanın devam ettiğini belirtip, zanlı aleyhinde 7 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

