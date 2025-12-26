Bir yıl boyunca pedal çevirerek yolları aşan, yağmur çamur demeden sporun birleştirici gücüyle bir araya gelen "Bisiklet Tutkunları" grubu, geride bıraktığımız yılın yorgunluğunu özel bir yeni yıl yemeğiyle attı. Haftanın üç günü düzenli olarak sürüş gerçekleştiren ekip, 2026 yılı için rotalarını şimdiden belirledi.

Yolların Dostluğu Sofrada Buluştu

Geçtiğimiz gece düzenlenen organizasyonda bir araya gelen grup üyeleri, 2025 yılı boyunca katettikleri yüzlerce kilometrenin hikayesini paylaştı. Her hafta düzenli olarak haftanın 3 günü buluşarak şehir içi ve şehir dışı parkurları tamamlayan ekip, "Pedal Tutkunları" ismini verdikleri gruplarıyla sadece bir spor topluluğu değil, aynı zamanda büyük bir aile olduklarını kanıtladı.

"2026’da Daha Fazla Pedal"

Yemek sırasında yapılan konuşmalarda, geride kalan yılın değerlendirmesi yapılırken gelecek vizyonu da unutulmadı. Grubun temsilcileri, 2026 yılı hedeflerini şu sözlerle özetledi:

"Bizim için bisiklet sadece bir ulaşım aracı veya spor değil, bir yaşam biçimi. Haftada üç gün sürdürdüğümüz disiplini, 2026’da yeni parkurlar ve daha kalabalık bir ekiple taçlandırmak istiyoruz. Yeni yılda da aynı tutkuyla pedal çevirmeye devam edeceğiz."

Yorgunluk Gitti, Motivasyon Geldi

Keyifli sohbetlerin ve yeni yıl dileklerinin paylaşıldığı gecede, bisikletçiler tüm yılın fiziksel yorgunluğunu atarken, yeni sezonun ilk sürüşü için moral depoladı. Grup, yemeğin sonunda 2026 yılına dair birlik ve beraberlik mesajı vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.