Başbakan Ünal Üstel, KKTC’den Adıyaman'a her gün eğitimli, uzman kurtarma gönüllülerinin gönderileceğini kaydetti.

Başbakan Üstel başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Üstel toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, deprem felaketi dolayısıyla Bakanlar Kurulu'nun toplanarak, kararlar üretmeye devam edeceğini ifade etti.

Alınan kararlar çerçevesinde Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde depremden etkilenen vatandaşlara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik destek verileceğini kaydeden Üstel, tüm hane halkına yardım kalemlerinin deprem felaketinden kaynaklanan ihtiyaçların karşılanmasında ve kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılacağını ifade etti.