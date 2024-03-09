ABD Savunma Bakanlığı, tanımlanamayan uçan nesnelerle ilgili (UFO) merakı dindirmek için önemli bir adım attı. Pentagon, uzun süredir tartışılan UFO'lar hakkında yaptığı araştırmaları içeren bir raporu kamuoyuyla paylaştı. Raporda, ABD hükümetinin 1945 yılından bu yana yaptığı detaylı incelemeler sonucunda, UFO'lara dair herhangi bir kesin kanıt bulunamadığına ve çoğunun sıradan nesneler veya yanlış tanımlamalar olduğuna dair önemli sonuçlar yer alıyor.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD Savunma Bakanlığı'nın uzun süredir devam eden araştırmalarının bir özeti niteliğindeki bu raporu hakkında açıklamalarda bulundu. Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta ABD Kongresi'ne raporu sunduğunu belirten Ryder, raporun Anormallik Çözüm Ofisi (AARO) tarafından hazırlandığını vurguladı. AARO'nun, tüm mevcut kayıtları ve gizli arşivleri incelediğini, birçok görüşme gerçekleştirdiğini ve İstihbarat Topluluğu ile iş birliği yaptığını belirtti.

'Herhangi bir kanıt bulunmuyor'

Raporda, uzun yıllardır tartışılan UFO iddialarına ilişkin detaylı bir analizin yapıldığına dikkat çekildi. Ancak, ABD hükümetinin ve özel sektörün, uzaylı teknolojisi olduğu iddia edilen şeyleri tersine mühendislikle geliştirdiklerine dair herhangi bir kanıt bulunamadığı ifade edildi. Raporda ayrıca, UFO'lara dair kesin kanıtlara rastlanmadığı ve çoğunun sıradan nesneler veya yanlış tanımlamalar olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı, 2022 yılında UFO ihbarlarını incelemek amacıyla Anormallik Çözüm Ofisi (AARO) adlı bir yapı kurmuştu.

Bu yapı, UFO'larla ilgili merakı dindirmek ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla uzun süredir yürütülen araştırmaları koordine ediyor.