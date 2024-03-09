Cumhurbaşkanı Ersin Tatar panelde yaptığı konuşmada, tüm kadınların Kadınlar Gününü kutladı.

GİKAD Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu’nun kadınların ülke yönetimi, bürokrasi, eğitim, sağlık ve iş hayatına katılımında, erkeklere göre daha geride olduğuyla ilgili paylaştığı verilere değinen Cumhurbaşkanı Tatar, kadınların erkeklerle birlikte hareket edip, kadın sayısının katılımının artırılması konusunda çalışılması gerektiğini vurguladı.

Kadının olduğu yerde daha fazla başarı olduğunu ve bu durumun verilerle kanıtlandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, kadınları yönetime ve ülkenin geleceği için daha fazla sorumluluk almaya davet etti.

Kadınların yaptığı ve yürüttüğü çalışmalara her zaman değer verdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, başarılı kadın denilince akla sadece iş, siyaset ve yöneticilik alanındaki çalışmaların gelmemesi gerektiğini ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün geçmişinde önemli kadınların yer aldığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, kendisinin bugünlere gelmesinde kadın öğretmenlerinin büyük emeği ve payı olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün geleneklerinde cinsiyet ayrımının olmadığını belirterek, örf ve adetlerde cinsiyet eşitliğinin yer aldığını vurguladı.

“Esas sorumluluğu alan çocuklarımızı büyüten kadınlarımızdır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, büyük sorumluluklarına rağmen kadınların çocukların yetiştirilmesi, eğitimi ve iş hayatına hazırlanmasında büyük özveri gösterdiğini vurguladı.

GİKAD’ı yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çalışmaların artarak devam etmesi temennisinde bulundu.