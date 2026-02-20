Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a nükleer program konusunda anlaşma için en fazla 15 gün süre tanıdığını açıklaması ve ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını artırması sonrası altı ayın zirvesine yakın dengelendi.

Brent petrol, önceki iki seansta yüzde 6’dan fazla yükseldikten sonra varil başına 72 dolar civarında işlem gördü. ABD ham petrolü (WTI) ise 67 dolar seviyesine yakın seyretti. Trump, müzakerelerin sürmesi için “en fazla” 10 ila 15 gün süre tanıyacağını belirtirken, bu açıklama küresel petrol arzında aksama yaşanabileceği endişelerini artırdı.

ABD, 2003’te Irak’ın işgali öncesinden bu yana Orta Doğu’daki en büyük askeri gönderimini gerçekleştirdi. Bu durum, Washington’un geçen haziran ayında İran’ın nükleer programına yönelik gece saldırısından daha kapsamlı bir operasyon başlatabileceği yorumlarına yol açtı.

The Wall Street Journal’ın haberine göre Trump, Tahran’ı müzakere masasına çekmeyi amaçlayan sınırlı bir erken saldırı seçeneğini de değerlendiriyor.

Westpac Banking Corp. Emtia Araştırmaları Başkanı Robert Rennie, “Bunun Trump’ın baskıyı artırma stratejisinin parçası olduğunu, henüz tetiği çekmeye hazırlandığı anlamına gelmediğini düşünüyoruz” dedi.

OPEC üyesi İran, günlük 3 milyon varilin üzerinde üretim yaparak küresel arzın yaklaşık yüzde 3’ünü karşılıyor ve ihracatının büyük bölümünü Çin’e gerçekleştiriyor. Ancak petrol fiyatları açısından asıl risk, İran’ın Basra Körfezi’ndeki birçok üretici için kritik bir enerji geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimali olarak görülüyor.