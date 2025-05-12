Petrol fiyatları, ABD ve Çin’in iki gün süren müzakerelerin ardından “önemli ilerleme” kaydedildiğini bildirmesi sonrasında, yatırımcıların ticaret görüşmelerine dair daha fazla ayrıntı beklemesiyle yatay seyretti.

Brent petrol varil başına yaklaşık 64 dolar civarında işlem görürken, ABD Ham Petrolü ise 61 dolar civarında işlem gördü. Cenevre’deki görüşmelerin ardından, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, ilerlemeden umutlu olduklarını ve Pazartesi günü daha fazla bilgi paylaşacaklarını söyledi. Çinli yetkililer de benzer şekilde olumlu açıklamalarda bulundu.

Ham petrol fiyatları, OPEC+ üretimi artırsa da, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşının ekonomik büyümeyi zayıflatacağı endişeleriyle geçen ayın başında yaşanan sert düşüşün ardından bir miktar toparlandı. Ancak vadeli işlemler hâlâ ocak ortasındaki zirvesine kıyasla beşte bir oranında düşük seyrediyor. Çünkü talebin düşeceği ve arzın artacağı beklentileri, yılın ilerleyen dönemlerinde arz fazlası oluşabileceği endişesini artırıyor.

Qisheng Futures’tan analist Gao Jian, “Tarife meselesi temelden çözülebilecek mi ve gerilim ne ölçüde azalacak, bu hâlâ doğrulanmayı bekliyor. Makro, temel veriler veya jeopolitik cephelerde daha somut ve olumlu gelişmeler görülmedikçe, petrol fiyatlarının daha fazla toparlanma potansiyeli sınırlı kalacaktır” dedi.

Jeopolitik gerilimler de sürüyor. ABD ile İran, Pazar günü yapılan ve Washington tarafından “teşvik edici”, Tahran tarafından ise “zorlayıcı ama faydalı” olarak tanımlanan görüşmelerin ardından İran’ın nükleer programı üzerine müzakerelere devam edecek. Geçtiğimiz hafta, ABD İran petrol ticaretini kolaylaştırdığı gerekçesiyle Çin’deki üçüncü bir petrol rafinerisine daha yaptırım uyguladı.