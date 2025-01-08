Brent, Salı günü yüzde 1 değer kazandıktan sonra varil başına 77 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü varil başına 75 dolara yakın işlem gördü.

Amerikan Petrol Enstitüsü raporu, ABD stoklarının geçen hafta 4 milyon varil düştüğünü gösterdi; bu, Çarşamba günü hükümet verileriyle doğrulanırsa, üst üste yedinci düşüş ve üç yılın en uzun düşüş serisi olacak.

ABD’deki soğuk hava koşullarının ısıtma yakıtına olan talebi artırması ve üretim alanlarında donma riskini artırmasıyla petrol kayıpları tersine çevirerek salı günü yükseldi. Kuzey Avrupa da kar ve buz için hazırlanıyor. Vadeli işlemler, fiyatların aylarca süren bir aralıktan çıkmasının ardından teknik alımlar sonucunda 2025’e güçlü bir başlangıç ​​yaptı, ancak birçok analist yılın ilerleyen dönemlerinde bir tedarikteki fazlalık konusunda uyarmaya devam ediyor ve teknik göstergeler rallinin çok ileri gitmiş olabileceğini gösteriyor.

Singapur’daki Vanda Insights Kurucusu Vandana Hari, “ABD ve Avrupa’daki soğuk havalar ham petrolü yukarı çekiyor ve Trump yönetimi yaptırımları sıkılaştırırsa İran varillerinin kaybı konusundaki endişeler de buna destek oluyor. Yine de ham petrol aşırı alımlı görünüyor. Kâr alımına yol açabilir” dedi.