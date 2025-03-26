Petrol, bir sektör raporunun ABD ham petrol stoklarında büyük bir daralma işaret etmesinin ardından yükselirken, piyasa Karadeniz’de bir Rusya-Ukrayna ateşkesinin olasılığını değerlendirdi.

Brent, Salı günü çok az değişiklikle kapanış yaptıktan sonra varil başına 73 doların üzerine çıkarken, ABD Ham Petrolü 69 dolara yakın seyretti. Amerikan Petrol Enstitüsü’ne göre, ABD stokları geçen hafta 4,6 milyon varil düştü ve Çarşamba günü resmi verilerle doğrulanırsa bu, Kasım ayından bu yana en büyük düşüş olacak.

Öte yandan ABD, Rusya ve Ukrayna’nın Karadeniz’de “güvenli seyir sağlamak” amacıyla bir ateşkeste anlaştığını duyurdu. Ancak Kremlin, bu sürece katılımının yaptırımların kaldırılması gibi bazı ön koşullara bağlı olacağını belirtti. Dünyanın önde gelen enerji yatırımcılarından bazıları, yaptırımların sona ermesi durumunda Rusya pazarına geri dönebileceklerini ifade etti.

ING Groep NV’nin Singapur’daki emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, “Herhangi bir yaptırımın kaldırıldığı senaryoda bile petrol arzında büyük bir artış beklenmemeli, çünkü Rusya son birkaç yılda petrol akışlarını başka yönlere başarıyla yönlendirdi” dedi.

Petrol fiyatları, yılın en yüksek seviyesini gördüğü Ocak ortasından bu yana hâlâ yüzde 10’dan fazla düşmüş durumda. Bunun başlıca nedeni, Trump yönetiminin uyguladığı gümrük tarifeleri ve hedef alınan ülkelerin misilleme önlemlerinin küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açması. Önümüzdeki hafta Venezuela’dan ham petrol ve gaz alıcılarına yönelik yeni gümrük vergileri de dahil olmak üzere ek tarifeler yürürlüğe girecek.