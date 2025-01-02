Petrol, bir endüstri raporunun ABD ham petrol stoklarının küçülmeye devam ettiğini göstermesinin ardından yeni yılın ilk seansında yükseldi.

Brent, yükselerek varil başına 75 dolara yakın işlem görürken, ABD ham petrolü 72 doların üzerinde seyretti.

Amerikan Petrol Enstitüsü’nden gelen bir rapora göre, envanterler geçen hafta 1,4 milyon varil düştü ve bu, Perşembe günü hükümet verileriyle doğrulanırsa, art arda altıncı düşüş olacak. Petrol, Ekim ortasından bu yana dar bir aralıkta sıkışmış durumda. Brent ılımlı bir yıllık düşüş kaydetti ve WTI 2024’ü pek değişmeden sonlandırdı.

Westpac Banking Corp.’un emtia ve karbon araştırmaları başkanı Robert Rennie, “Brent için riskler ilk çeyrekte yukarı yönlü, 75 ila 80 dolar bölgesine doğru bir itme muhtemel. Yılın ikinci yarısı artan arz ve zayıf talep riskleriyle ilgili görünüyor.” dedi.

Orta Doğu ve Ukrayna’daki çatışmalar devam ediyor ve her iki bölgede de bir alevlenme petrol fiyatlarını kısa vadede yükseltebilir. İran ve Rusya sevkiyatlarını aksatan daha fazla yaptırım Orta Doğu ve diğer yerlerden gelen alternatif tedariklere olan talebi de artırabilir. Çin’in ekonomik toparlanması belirsizliğini koruyor, ancak son veriler bazı iyileşme belirtilerine işaret ediyor. Ancak ülke genelinde yeni enerji araçlarının hızla benimsenmesi benzin talebini azaltıyor.