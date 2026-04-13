Güçlenen dolar baskı oluştururken, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından petrol fiyatlarındaki sert yükseliş enflasyon endişelerini artırdı ve bu yıl için ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentilerini zayıflattı.

Spot altın, yüzde 0,6 düşüşle ons başına 4.718,98 dolara geriledi. Seansın erken saatlerinde 7 Nisan’dan bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Haziran vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 1 düşüşle 4.742 dolara indi.

Dolar yüzde 0,4 değer kazanırken, petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerine çıktı. Bu yükseliş, ABD Donanması’nın İran petrol sevkiyatlarını kısıtlayabilecek Hürmüz Boğazı ablukasına hazırlanmasıyla geldi. ABD ile İran’ın savaşı sona erdirmek için anlaşmaya varamaması bu süreci tetikledi.

İran Devrim Muhafızları ise Boğaz’a yaklaşan askeri gemilerin ateşkes ihlali sayılacağını ve sert ve kararlı şekilde karşılık verileceğini açıkladı.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Barış görüşmelerinin başarısız olmasıyla ateşkes iyimserliği ortadan kalktı. Dolar ve petrol fiyatlarındaki yükseliş altını yeniden baskı altına aldı” dedi.

Spot altın, ABD-İsrail’in İran’a yönelik savaşının 28 Şubat’ta başlamasından bu yana yüzde 11’den fazla değer kaybetti.

Waterer, “Petrol fiyatları 100 doların üzerine çıktığında, enflasyonu kontrol altına almak için merkez bankalarının faiz artırabileceği beklentileri hızla gündeme geliyor. Altının performansını zayıflatan da bu faiz görünümü” ifadelerini kullandı.

Yatırımcılar artık bu yıl ABD’de faiz indirimi ihtimalini oldukça düşük görüyor. Artan enerji fiyatları, enflasyonu besleyerek para politikasında gevşeme alanını sınırlıyor. Orta Doğu’daki savaş başlamadan önce bu yıl Fed’in iki kez faiz indireceği beklentisi vardı.

Enflasyon genelde altının güvenli liman cazibesini artırsa da, yüksek faiz oranları faiz getirisi olmayan bu metal üzerinde baskı oluşturuyor. Güçlü dolar ise altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 2,2 düşüşle ons başına 74,23 dolara geriledi. Platin yüzde 0,5 kayıpla 2.034,95 dolara inerken, paladyum yüzde 1 artışla 1.535,77 dolara yükseldi.