Brent ham petrolü Salı günü yüzde 2,5’lik bir sıçramanın ardından varil başına 74 doların altına düştü, ABD Ham Petrolü ise 70 dolara yakın işlem görüyor. Delegeler, üretici grubunun üretimi üç ay daha erteleme planına yakın bir anlaşmaya vardığını söyledi. Bu arada ABD, İran petrolünün taşınmasında kritik rol oynadığını söylediği 35 kuruluş ve gemiye yaptırım uyguladı.

Ham petrol, Ekim ayının ortasından bu yana yaklaşık 6 dolarlık bir bantta işlem görerek dar bir aralıkta sıkışmış durumda ve Donald Trump’ın yaklaşan başkanlığı, Orta Doğu ve Ukrayna’daki jeopolitik gerginlikler ve en büyük ithalatçı Çin’den gelen zayıf talep görünümü gibi etkenler tarafından dalgalanıyor.

Küresel pazarın gelecek yıl arz fazlasıyla karşı karşıya kalacağına dair yaygın endişeler nedeniyle OPEC+ üyeleri 2025 yılı için tedarik politikasını gözden geçirmek üzere Perşembe günü bir araya gelecek.

Commonwealth Bank of Australia Analisti Vivek Dhar, asıl sorunun, 2025 yılında OPEC dışı arzdaki artışın küresel talepteki büyümeyi gölgede bırakmasının beklenmesi olduğunu söyledi.

ABD’de Amerikan Petrol Enstitüsü, geçen hafta ülke çapındaki ham petrol stoklarının 1,2 milyon varil arttığını bildirdi.