Petrol, yatırımcıların İran petrolüne yönelik yeni bir ABD yaptırım dalgasını ve Trump yönetiminin son ticaret saldırılarını değerlendirmesiyle yükseldi.

Brent, Pazartesi günü küçük bir artışın ardından varil başına 75 doların üzerine çıkarken, ABD Ham Petrolü 71 dolara yakın seyretti. ABD yönetimi, İran petrolüyle ilgili ürünlerin satışına ve nakliyesine aracılık ettikleri gerekçesiyle çeşitli ülkelerdeki 30’dan fazla kişi ve gemiye yaptırım uyguladı.

Ham petrol, yıla dalgalı bir başlangıç yaptı; önce soğuk hava ve ABD’den gelen daha önceki bir yaptırım dalgasıyla yükseldi. Ardından ABD Başkanı Donald Trump göreve gelip tarifeler için planlar başlattıktan sonra kazanımlarını geri çekti. ABD Başkanı Donald Trump, sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında bir ay süreyle ertelenen Kanada ve Meksika’ya yönelik tarifelerin “zamanında, planlandığı gibi” uygulanacağını ifade etti.

İran’ın ötesinde, yatırımcılar bir dizi başka tedarik sorunuyla mücadele ediyor. Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdul Gani, yaklaşık iki yıl önce yaşanan ödeme anlaşmazlığı nedeniyle durdurulan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) ham petrol ihracatının iki gün içinde yeniden başlamasını umduğunu söyledi. OPEC ve müttefiklerinin üretimi bir kez daha ertelemesi beklenirken, Ukrayna’daki savaşı sona erdirme müzakereleri Rus ham petrolünün sevkiyatlarını etkileyebilir.