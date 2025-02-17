Petrol, Irak ve Rusya’dan gelen akışların artacağı beklentisiyle düşüşe geçti.

Brent ham petrolü varil başına 74 dolara doğru gerilerken, ABD ham petrolü 70 dolara yakın.

ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile “çok yakında” görüşebileceğine inandığını söyledi. Açıklama, ABD ve Rusya’nın önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan’da ilk görüşmelere hazırlanırken geldi.

ING Groep NV’nin Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, “Petrol piyasasındaki beklenti fiyattaki zayıflıkla birlikte kötüleşmeye devam ederken, zaman aralıkları da daha zayıf bir fiziksel piyasaya işaret ediyor” dedi.

Ham petrol, Trump’ın tarifeleri ve İran dahil üreticilere yönelik yaptırım tehditleri nedeniyle hızla yön değiştiriyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in yönetimin Tahran’ın petrol ihracatını mevcut seviyelerin yüzde 10’undan daha aza sıkıştırmayı hedeflediğini söylemesinin ardından Cuma günü fiyatlar yükseldi, ardından planın uygulanabilirliği konusundaki şüpheler nedeniyle düşüş yaşandı.