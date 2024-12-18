Petrol, bir endüstri raporunun ABD ticari ham petrol stoklarında önemli bir azalmaya işaret etmesiyle iki günlük düşüşün ardından yatay bir görünüm sergiliyor.

Brent ham petrolü, önceki iki seansta yüzde 1,8 düştükten sonra varil başına 73 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü 70 dolara yaklaştı.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD stoklarının geçen hafta 4,7 milyon varil azaldığını ve Çarşamba günü resmi rakamlarla doğrulanırsa bunun dördüncü ardışık düşüş olacağını açıkladı.

Ham petrol, Orta Doğu ve Avrupa’daki jeopolitik gerginlikler ve İran ve Rusya’dan gelen tedariklere yönelik daha fazla yaptırım tehdidiyle desteklenerek son iki aydır dar bir bantta işlem görüyor. Bu yükseliş, Çin’in isteksiz talebi ve ABD gibi OPEC+ olmayan ülkelerden güçlü üretim beklentileriyle yumuşatıldı.

İngiltere, Rus petrolünün ticaretini mümkün kılan sözde “ana unsurlara” ve daha fazla sözde gölge filo gemisine yönelik yeni kısıtlamalar duyurdu. Bu hamleler, Avrupa Birliği’nin Rus emtialarını taşıyan 50’den fazla gemiye yaptırım uygulamasından bir gün sonra geldi.