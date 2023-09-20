ABD ham petrolü varil başına 90 doların altına düştü. 14 günlük göreceli güç endeksi bu ayın başından bu yana 70'in üzerinde bulunuyor ve bu da bir geri çekilmenin yakın olabileceğine işaret ediyor. ABD ham petrol göstergesinin Ekim kontratı Çarşamba günü sona erecek.

Ham petrol, OPEC+'ın temel aktörleri Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kısıtlamalarının yanı sıra en büyük iki ekonomi olan ABD ve Çin'deki daha parlak görünümler sayesinde bu çeyrekte yükselerek 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Singapur'daki Saxo Capital Markets Pte piyasa stratejisti Charu Chanana, faizleri belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'ne atıfta bulunarak, "Petrol, FOMC yaklaşırken biraz soluklanıyor" dedi. Yine de dizel de dahil olmak üzere fiziksel pazarlardaki sıkışıklığa dikkat çekerek, "100 dolarlık petrol tartışmaları devam ediyor" diye ekledi.

Geniş çapta takip edilen arz ve talep ölçümleri, piyasanın sıkılaştığına dair sinyalleri güçlendiriyor. ABD'de endüstri tarafından finanse edilen Amerikan Petrol Enstitüsü, rakamlara aşina olan kaynaklara göre, Cushing merkezindeki düşüş de dahil olmak üzere ülke çapındaki stokların geçen hafta 5,25 milyon varil azaldığını söyledi. AlphaBBL Corp.'un ayrı bir değerlendirmesi de Oklahoma depolama sahasında bir düşüş olduğunu gösterdi. Resmi veriler Çarşamba günü ilerleyen saatlerde gelecek.