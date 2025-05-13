Petrol fiyatları, ABD-Çin tarife indirimlerine ilişkin haberlerle önceki oturumda iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, yatırımcıların gün içinde açıklanacak önemli ABD enflasyon verileri öncesinde temkinli davranmasıyla Asya seansında hafif düşüş gösterdi.

Türkiye saati ile 05.05 itibarıyla, Haziran vadeli Brent Petrol Vadeli İşlemleri %0,3 düşüşle varil başına 64,76 dolara gerilerken, Batı Teksas Petrolü (WTI) ham petrol vadeli işlemleri de %0,3 düşüşle varil başına 61,36 dolara geriledi.

Her iki kontrat da, ABD ve Çin’in birbirlerine uyguladıkları yüksek tarifeleri geçici olarak düşürme konusunda anlaşmaya varmasıyla Pazartesi günü ulaştıkları iki haftalık zirveye yakın seyretti.

ABD, Pekin’e uyguladığı tarifeyi %145’ten %30’a düşürecek. Çin ise misilleme tarifesini %125’ten %10’a indirecek. Her iki indirim de 90 gün süreyle geçerli olacak.

Bu duyuru, hafta sonu İsviçre’de gerçekleşen ticaret görüşmelerinin ardından ortak bir bildiriyle yapıldı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi daha istikrarlı bir ticaret ilişkisine doğru ilerlerken, özellikle Çin’de daha güçlü sanayi faaliyeti ve tüketici talebi beklentileri, talep görünümüne ilişkin duyarlılığı artırdı.

ING analistleri bir notta şöyle dedi: "Ancak, Çin ve ABD arasındaki ticaret gerginliklerinin yumuşaması faydalı olsa da, 90 gün sonra ne olacağına dair hala çok fazla belirsizlik var. Bu belirsizlik, petrol talebi için zorluklar yaratmaya devam edebilir."

Yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarının etkisini değerlendirmek için Salı günü açıklanacak olan Nisan ayı ABD tüketici fiyat endeksi enflasyon verisini bekliyor.

Ticaret gerginliklerinin azalmasına rağmen, petrol fiyatları Salı günü düşüş gösterdi. Yatırımcılar, OPEC+’ın Mayıs ve Haziran aylarında petrol üretimini artırma planlarının ardından talep görünümü konusunda endişeli kalmaya devam ediyor.

Trump, bu hafta Suudi Arabistan, Katar ve BAE’yi ziyaret edecek. Bu ziyaretlerde Gazze ve İran ile ilgili diplomatik endişeleri ele alırken, petrol zengini ülkelerle iş ve ticaret anlaşmalarını ilerletmeyi de hedefliyor.

ING analistleri şunları söyledi: "Talep, petrol piyasası için önemli bir endişe kaynağı olsa da, OPEC+’tan gelen üretim artışları, petrol piyasasının yılın geri kalanında iyi tedarik edileceği anlamına geliyor. Ne kadar iyi tedarik edileceği, OPEC+’ın Mayıs ve Haziran için gördüğümüz agresif arz artışlarına bağlı kalıp kalmayacağına bağlı."

Analistler ayrıca şunu ekledi: "Ayrıca, vadeli işlem eğrisi, piyasanın yıl sonuna doğru arz konusunda giderek daha rahat olabileceğini gösteriyor."

Yatırımcılar ayrıca, hafta sonu on yıllardır yaşanan en kötü çatışmaların ardından her iki tarafın da ateşkes konusunda anlaşmaya varmasının ardından Hindistan ve Pakistan arasında artan jeopolitik gerginlikleri de yakından izliyor.