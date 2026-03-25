Meteoroloji Dairesi’nin, 24 – 30 Mart tarihleri arasını kapsayan hava durumu raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk yarısı iç kesimlerde ve sahillerde 16 – 19 derece diğer günlerde ise 20 – 23 derece dolaylarında seyredecek.

Havanın bugün ve yarın sağanak yağışlı, cuma bulutlu, cumartesi akşam saatleri yer yer sağanak yağışlı, pazar sağanak yağışlı, pazartesi de parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgâr genellikle güney ve doğu yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli, cuma günü güney ve batı yönlerden kuvvetli yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.