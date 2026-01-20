Rum Devlet Ajansına göre Nikos Hristodulidis, Kıbrıslı Türklerin yararına iki tek taraflı önlem açıklamaya hazır.

Ancak yetkili kaynaklar, Hristodulidis’in bu adımı atmadan önce Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın olumlu tutumunu istediğini belirtiyor.

Söz konusu önlemlerin hangi alanları kapsadığı sorusuna ise aynı kaynaklar, sağlık ve ekonomiyle ilgili oldukları yanıtını verdi.

Hristodulidis’in, kendisi ile Erhürman arasında gerginlik yaratılmasını istemediği, bu nedenle onun görüş birliğini talep ettiği ve önlemleri açıklamadan önce bu onayı beklediği ifade ediliyor.

Aynı kaynaklar, bu çabanın amacının iki lider arasında kişisel bir ilişki kurulması olduğunu vurguluyor.

Öte yandan, BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in ay sonuna kadar Kıbrıs’ı ziyaret etmesinin beklendiği belirtiliyor.

Kaynaklara göre Holguin, Kıbrıs’a gelmeden önce Cenevre, Brüksel ve Washington’da temaslarda bulunacak.

Holguin’in Hristodulidis ile görüşme talebinde bulunduğu ve Rum Liderin bu talebi kabul ettiği ifade ediliyor.

Aynı zamanda Hristodulidis'in, Holguin ve Erhürman’ın da katılacağı yeni bir ortak toplantı yapılmasını önerdiği, ancak şu ana kadar bu öneriye ilişkin bir yanıt almadığı iddia ediliyor.

Kaynak: Haber Kıbrıs