Petrol fiyatları Pazartesi günü, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın Ukrayna savaşını sona erdirme anlaşması karşılığında Rusya’nın enerji sektöründeki kısıtlamaları gevşeteceği beklentilerinin daha sert yaptırımlardan kaynaklanan arz kesintisi endişelerini telafi etmesiyle yatay bir görünüm izledi.

Brent ham petrol vadeli işlemleri, önceki seansta yüzde 0,62 düşüşle kapandıktan sonra bu seviyenin hemen altında yatay bir seyir izliyor.

Biden yönetiminin 100’den fazla tankere ve iki Rus petrol üreticisine yaptırım uygulamasının ardından her iki kontrat da dördüncü haftalık yükselişlerinde yüzde 1’den fazla değer kazandı. Bu, önde gelen petrol alıcıları olan Çin ve Hindistan’ın acil petrol yüklemesi için harekete geçmesine ve Rus ve İran petrolü satıcılarının yüklerini taşımak için yaptırım uygulanmamış tankerler aramasıyla gemi tedarikine hücum etmesine yol açmıştı.

Petrol taşıyıcıları fiyatlarını artırıyor

Analist Tim Evans, Evans on Energy bülteninde, yeni yaptırımların en azından yakın vadede arzı kısıtladığı görülüyor dedi ve “Yasaksız gemilerde daha yüksek tanker ücretleri arz konusundaki endişeyi güçlendiren önemli dalgalanma etkileri arasında yer aldı,” ifadelerini kullandı.

ANZ analistleri, yeni yaptırımların Rusya’dan günlük yaklaşık 1 milyon varil petrol arzını etkileyebileceğini, ancak Trump’ın eylemlerine bağlı olarak son fiyat artışlarının kısa ömürlü olabileceğini müşterilerine gönderdii bir araştırma notunda belirtti.

Analistlere göre; Trump, Rusya-Ukrayna savaşını hızla sona erdirmeye yardımcı olma sözü verdi ve bu, bir anlaşmaya olanak sağlamak için bazı kısıtlamaları gevşetmeyi içerebilir.

Trump’ın açıklamaları bekleniyor

Pazartesi günü göreve başlayacak olan yeni başkanın, ikinci döneminin ilk saatlerinde, ekonomiyi güçlendirmeye yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olarak, ABD’nin sıvılaştırılmış doğal gaz ihracat lisanslarına uygulanan moratoryumun sona erdirilmesi de dahil olmak üzere bir dizi politika duyurusu yapması bekleniyor.

Orta Doğu’daki gerginliğin azalması da petrolün kazanımlarını sınırladı.

Hamas ve İsrail, 15 aylık savaştan sonra ateşkesin ilk gününü işaret eden Pazar günü rehine ve tutuklu alışverişinde bulundu.