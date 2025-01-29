Petrol, yatırımcılar Trump’ın ABD’nin başlıca ham petrol tedarikçisi Kanada ve diğer ülkelerden ithalata tarife koyma planının olası piyasa sonuçlarını ve stokların görünümünü değerlendirirken güne yatay bir başlangıç yaptı.

Brent, Salı günü yaşadığı mütevazı artışın ardından varil başına 77 doların üzerinde kalırken, Batı Teksas Petrolü 74 dolara yakındı. Beyaz Saray basın sekreteri Karoline Leavitt, Kanada, Meksika ve Çin’e vergilerin Şubat ayında başlayacağını yineledi. ABD ham petrol ithalatının yarısından fazlası kuzey komşusu Kanada’dan geliyor.

Stoklar da odak yatırımcıların noktasındaydı. Amerikan Petrol Enstitüsü’nün değerlendirmesine göre, ABD ticari stokları geçen hafta 2,86 milyon varil arttı. Çarşamba günü resmi verilerle doğrulanırsa bu, 10 hafta içindeki ilk artış olacak.

Ham petrol, ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar ve soğuk hava koşullarının başlangıçta fiyatları yukarı çekmesiyle inişli çıkışlı bir yıl geçirdi. Trump’ın başlattığı ticaret savaşının enerji talebi üzerindeki olası etkisi ve Çin’den gelen zayıf ekonomik veriler ise fiyatları geri çekti. ABD başkanı, tarife paketini duyurmasının yanı sıra, kısmen Moskova’ya Ukrayna savaşını bitirmesi için baskı yapmaya çalışırken, OPEC+’ı ham petrol fiyatlarını düşürmeye çağırıyor.