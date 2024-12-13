Petrol, yaptırım görünümünün fazlalık sorunlarını dengelemesiyle haftalık kazanca hazırlanıyor.

Brent, bu hafta şimdiye kadar yaklaşık yüzde 3 artışla varil başına 73 doların üzerinde seyrederken, ABD ham petrolü 70 dolara yakın işlem görüyor.

Başkan seçilen Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı adayı, İran’a yönelik “maksimum baskıya” geri dönme sözü verirken, Biden yönetimi önümüzdeki ay Beyaz Saray’dan ayrılmadan önce Rusya’nın petrol ticaretine yönelik yeni yaptırımları değerlendiriyor.

Öte yandan Kanada, Trump kapsamlı tarifeler uygulama tehdidini gerçekleştirirse uranyum ve petrol de dahil olmak üzere ABD’ye ihraç ettiği başlıca emtialar üzerinde ihracat vergilerinin kullanımını inceliyor. Ancak görüşmelere aşina yetkililere göre önlemler son çare olacak.

Uluslararası Enerji Ajansı Perşembe günü yayınladığı bir raporda, OPEC+’nın atıl arzı yeniden canlandırmayı tekrar erteleme kararına rağmen küresel piyasanın önümüzdeki yıl bir fazlalıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.