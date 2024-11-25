Petrol, Ukrayna ve Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin yatırımcıları tetikte tutmasıyla yaklaşık iki ayın en büyük haftalık kazancının ardından tekrar düşüşe geçti.

Brent ham petrolü, geçen hafta yaklaşık yüzde 6 yükseldikten sonra haftanın ilk işlem gününde varil başına 75 doların üzerine çıktı ve ABD ham petrolü ise 71 dolara yaklaştı.

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı, her iki tarafın da daha uzun menzilli füzeler kullanmasıyla tırmandı.

Öte yandan, OPEC üreticisinin ikinci bir Trump yönetimi altında olası yaptırımlara hazırlanmasıyla İran, BM’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından kınanmasının ardından nükleer yakıt üretim kapasitesini artıracağını söyledi.

Commonwealth Bank of Australia analisti Vivek Dhar, “UAEA kınaması ve İran’ın tepkisi, Trump’ın iktidara geldiğinde İran’ın petrol ihracatına karşı yaptırımlar uygulama olasılığını artırıyor. Bu da günlük yaklaşık 1 milyon varil arzı riske atıyor. Rus ham petrol akışları da Ukrayna’daki savaşın yoğunlaşmasının ardından etkilenebilir.” dedi.