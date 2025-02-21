Petrol, artan arz belirsizliği ve zayıf ABD dolarından gelen destekle Ocak ayının başından bu yana en büyük haftalık kazancına doğru ilerliyor.

Brent ham petrolü varil başına 76 doların üzerine tutundu ve bu hafta 10 Ocak’tan bu yana en büyük artışını kaydederek yüzde 2’den fazla yükseldi. ABD Ham Petrolü ise 72 dolara yakın seyrediyor. Rusya’daki Ukraynalı insansız hava aracı saldırısının ardından Kazak üretimi kesintiye uğramaya devam ederken, Irak’tan ihracatın yeniden başlamasının durumu belirsiz.

OPEC+’ın günlük 120 bin varil artışını ertelemesi, grubun 2022’den bu yana durdurulan üretimi canlandırma planlarını ertelediği dördüncü sefer olacak. Şu anda grup, Nisan ayından itibaren aylık artışlarla günlük toplam 2,2 milyon varili geri getirmeyi hedefliyor.

ANZ Group Holdings analistleri Daniel Hynes ve Soni Kumari bir notta, “OPEC’in petrol piyasasını bozmadan üretim kesintilerini aşamalı olarak kaldırması giderek zorlaşıyor. Ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler ve petrol fiyatlarını destekleme ihtiyacı göz önüne alındığında, OPEC’in gecikmesini bekliyoruz” dedi.