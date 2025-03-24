Petrol, yatırımcıların daha fazla ABD tarifesinin ve OPEC+ arzındaki yaklaşan artışın sonuçlarını değerlendirmesiyle haftanın başında yatay seyretti.

Brent, geçen hafta yüzde 2,2 yükseldikten sonra varil başına 72 doların üzerinde işlem gördü, ABD Ham Petrolü ise 68 dolara yakın seyretti. Yardımcılarına göre, Donald Trump’ın 2 Nisan’daki sözde karşılıklı vergi dalgası, ABD başkanının ara sıra tehdit ettiği saldırıdan ziyade daha hedefli olacak.

Küresel piyasalar, Trump’ın birçok cephede ticaret savaşları açmasıyla belirsizlik ve oynaklıkla boğuşuyor, kapsamlı ABD vergileri Çin ve Kanada gibi diğer ülkelerden misillemeyle karşılanıyor. Petrol vadeli işlemleri, bu yılın Ocak ortasındaki zirvesinden bu yana yüzde 10’dan fazla düştü.

Trump’ın yeni tarifeleri, önümüzdeki ay üretimi canlandırmayı planlayan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerinden gelen daha fazla arzla aynı zamana denk gelecek. Grup, aylık artışların ilki olan günlük üretimi 138 bin varil artırmayı planlıyor.

Bu arada, Ukrayna savunma bakanı, Pazar günü Riyad’da ABD yetkilileriyle Rusya’nın savaşını sona erdirme konusunda yapılan görüşmelerde Trump’ın ateşkes için baskı yapmasıyla birlikte “enerji de dahil olmak üzere önemli noktaların ele alındığını” söyledi. ABD ve Rusya’dan delegelerin Pazartesi günü ayrı görüşmeler yapması bekleniyor.