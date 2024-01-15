ABD'nin Yemen'deki hedeflere yönelik ilk saldırılarının ardından radar tesisine yeni bir saldırı gerçekleştirmesinin ardından Brent ham petrolü varil başına 79 dolara yükseldi ve ABD ham petrolü 73 dolara yaklaştı. Küresel endeks Cuma günü bir noktada yüzde 4'ün üzerinde yükseliş yaşarken, seansı yüzde 1,1'lik nispeten mütevazı bir kazançla tamamladı.

Fiyat tepkisi, piyasanın bu noktada gelişen çatışmanın yayılıp ham üretimi ve dünya petrolünün yaklaşık üçte birini oluşturan Orta Doğu'dan gelen akışları tehlikeye atması ihtimalini yüksek görmediğini gösteriyor. Bunun yerine, OPEC üyesi olmayan ülkelerden gelen arzın artması ve talep büyümesinin yavaşlaması ihtimali öncelikli görünüyor.

ING Groep NV emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, "Şu an için bölgedeki gelişmelerin petrol arzı üzerinde bir etkisi yok ve arz kesintileri olmadığında, artan gerilimlere rağmen petrol piyasası yılın ilk yarısında rahat kalmayı sürdürüyor" dedi.

Ham petrolün yapısı bu yıl zorlu görünüyor. Talep hâlâ artıyor olsa da, pandemi sonrası toparlanmanın azalmasıyla talebin belirgin şekilde daha yavaş bir hızda artması bekleniyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri tarafından açıklanan üretim kesintilerinin, yaklaşmakta olan fazlalığı dengelemek için yeterli olup olmayacağı konusunda da soru işaretleri var.