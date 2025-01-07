Petrol, geçen haftaki yükselişin ardından teknik düzeltmenin etkisiyle Salı günü ikinci seansta kayıplarını sürdürdü.

Pazartesi günü yüzde 0,3 kaybettikten sonra Brent varil başına 76 dolara yakın bir seviyeye düştü. ABD ham petrolü 73 dolar civarında işlem görüyor.

Ham petrol, geçen hafta ekim ortasından beri işlem gördüğü dar aralıktan çıktıktan sonra kazanımlarını korumakta zorlanabilir, çünkü aşırı arz beklentileri, durgun OPEC+ üretiminin olası canlanması ve en büyük ithalatçı Çin’den gelen zayıf talep piyasa iyimserliğini etkiliyor.

Para yöneticileri yılın başında iyimser olsalar da Bank of America’da dahil analistler OPEC dışı ülkelerden gelen yeni arzın küresel tüketimdeki büyümeyi geride bırakacağı yönündeki uyarılarını yinelediler.

Rystad Energy Emtia Piyasaları Başkanı Mukesh Sahdev, petrol fiyatlarının muhtemelen mevcut seviyelerde kalacağını, iki dolar eksi veya artı olacağını söyledi. Trump bu ayın sonlarında göreve gelene kadar büyük fiyat hareketleri olmayacağını söyledi.

Bloomberg anketine göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün Aralık ayındaki üretimi günlük 120 bin varil düşerek günlük 27,05 milyona gerilerken, düşüşün büyük kısmı Birleşik Arap Emirlikleri’nden geldi. Libya ve Nijerya’daki kazanımlar, İran ve Kuveyt’teki benzer büyüklükteki düşüşlerle telafi edildi.