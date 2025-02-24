Petrol, Irak’ın petrol sahalarında ihracatın yeniden başlaması ihtimali devam ederken, yatırımcılar Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşını sona erdirme görüşmelerinde netlik beklemesiyle geçen haftaki kayıplarını sürdürdü.

Brent yüzde 0,3 düşerek varil başına 74,23 dolara gerilerken, ABD Ham Petrolü yüzde 0,4 düşerek varil başına 70,12 dolara geriledi.

Irak petrol bakanlığından bir yetkilinin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Irak, petrol sevkiyatları yeniden başladığında Irak-Türkiye boru hattı aracılığıyla günde 185 bin varil ihraç edecek.

Irak Petrol Bakan Vekili Basim Muhammed Hudayr, Ceyhan Limanı’ndan petrol ihracatının yeniden başlaması için boru hatlarının hazır olup olmadığını incelediklerini belirterek, Ceyhan Limanı üzerinden ihracat faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini önemsediklerini söyledi.

Dördüncü yılına giren Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşını sona erdirme görüşmelerinin ilerlemesi takip ediliyor. Yetkililer Pazar günü, Avrupa Birliği liderlerinin Ukrayna’ya ek destek ve Avrupa güvenlik garantilerini görüşmek üzere 6 Mart’ta olağanüstü bir zirve için bir araya geleceğini söyledi.

Bu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’yı veya Avrupa Birliği’ni masaya davet etmeden Rusya ile savaşı sona erdirme görüşmelerini başlatmasının ardından geldi. Üst düzey bir Rus diplomat, Rus ve ABD ekiplerinin ilişkileri iyileştirmek için bu hafta bir araya gelmeyi planladıklarını söyledi.