Petrol, bir haftadaki yükselişinin ardından istikrar kazandı ve piyasa, Hamas ve Hizbullah liderlerinin suikastlarına karşılık olarak İran’ın İsrail’e olası bir misilleme saldırısı konusunda gergin.

Brent vadeli işlemleri Çarşamba günü yüzde 2,4 yükseldikten sonra varil başına 79 dolara yakın işlem gördü, ABD ham petrolü ise 75 doların üzerinde. İsrail, İran cumhurbaşkanının Fransız mevkidaşıyla yaptığı telefon görüşmesinde yaptığı açıklamalar, gerginliğin azaltılması için diplomatik bir yola işaret etse de bir saldırıya hazırlanmaya devam ediyor.

Petrol, küresel hisse senedi piyasalarındaki çöküşün ortasında Pazartesi günü yedi aylık düşük seviyeye düştükten sonra toparlandı. Libya’nın en büyük sahasında ham petrol üretiminin durdurulması kazanımları desteklerken, Ukrayna birliklerinin Rusya’ya sınır ötesi saldırısı jeopolitik gerginlikleri artırdı.

Şanghay’daki Chaos Araştırma Enstitüsü’nde analist olan Zhou Mi, “Arz risklerini göz ardı edemeyiz. Ancak, petrol için olumsuz karşı rüzgarlara neden olabilecek makro riskler hala mevcut” dedi.