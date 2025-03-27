Petrol, ABD ham petrol stokları Aralık ayından bu yana en büyük düşüşü yaşadıktan sonra kazancını korudu ve bu durum yakın vadede arz sıkıntısı yaşanabileceğine işaret ediyor.

Brent Çarşamba günü yüzde 1,1 artışla kapanarak 74 dolara yakın işlem görürken, ABD Ham Petrolü ise 70 doların altında işlem gördü. Hükümet verilerine göre, Amerikan stokları geçen hafta 3,34 milyon varil azalarak bir ayın en düşük seviyesine gerilerken benzin stokları da düştü.

Trump yönetiminin yaptırımları ve tarifeleri İran ve Venezuela gibi üreticilerden gelen arz kesintisi olasılığını artırdığından petrol Mart ayının başından bu yana yükseliş eğiliminde. Bu durum, yatırımcıları fiyat artışlarına karşı korunmak için yükseliş eğiliminde petrol opsiyonlarını almaya yöneltti.