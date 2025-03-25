Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’dan ham petrol satın alan herhangi bir ülkeyi yüzde 25 gümrük vergisiyle cezalandırmakla tehdit etmesinin ardından kazançlarını korudu. Bu da arz kesintileri riskini artırdı.

Brent, Pazartesi günü yüzde 1,2 artışla kapanış yaptıktan sonra varil başına 73 dolara yakın bir seviyede sabit kalırken, ABD Ham Petrolü dört günlük kazancın ardından 69 doların üzerinde seyretti. Trump, Çin, Hindistan, İspanya ve ABD’deki rafinerilere akışı kesebilecek Güney Amerika ülkesinin petrol ve gazını hedef alan bir tarife yayınladı.

Venezuela’nın üretimi 2024’te günde ortalama 875 bin varil oldu ve bu da toplam küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 0,9’una denk geliyor. Ülke, öncelikle dizel ve yakıt yağı gibi ürünler yapmak için kullanılan ağır ham petrol üretiyor.

Trump’ın ticaret politikaları ve misilleme önlemleri, küresel piyasalarda artan oynaklığa yol açtı ve petrol vadeli işlemleri, Ocak ortasında bu yılın zirvesine ulaştığından beri yüzde 10’dan fazla düştü. Venezuela tarifesi, ABD’nin diğer sözde karşılıklı vergileriyle aynı zamana denk gelecek.

Çin, ABD yaptırımlarının hafifletilmesinin ardından Şubat 2024’te Venezuela’dan ithalatı resmen yeniden başlattı ve 2019’un sonlarından bu yana ilk kez bazı satın alımlar yaptı. Resmen olmasa da, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı, yatırımcılar ve üçüncü taraf veri sağlayıcılarına göre, genellikle ülkenin petrolünü yıllardır sık ​​sık alıyor.