Petrol, üretici grubu OPEC+’ın Temmuz ayında üretimi, önceki iki ayda yaptığı miktar kadar artırma kararı almasının ardından Pazartesi günü varil başına 1 doların üzerinde yükseldi.

Brent ham petrol vadeli işlemleri cuma günü yüzde 0,9 düşüşün ardından yüzde 2,13 artışla 64,12 dolara çıktı. ABD ham petrolü ise önceki seansta yüzde 0,3 değer kaybettikten sonra yüzde 2,5 artışla 62,31 dolara yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefikleri, Pazar günü yaptıkları toplantıda, Temmuz ayında günlük 411 bin varil üretim artışı yapmaya karar verdi. Bu, OPEC+ grubunun üçüncü kez aynı miktarda üretimi artırması anlamına geliyor. Grup, pazar payını geri almak ve fazla üretim yapanları cezalandırmak için bu adımı attı.