Küresel gösterge brent Salı günü yüzde 2,5 yükseldikten sonra varil başına 81 dolar civarında işlem görürken, ABD ham petrolü 75 doların üzerinde işlem gördü. MSC United VIII gemisi, ABD ve diğer birçok ülkenin saldırıları caydırmak için bir deniz görev gücü oluşturmasına rağmen Suudi Arabistan'dan Pakistan'a giderken saldırıya uğradı.

Yemen merkezli Husi militanlarının son saldırısı ve ABD'nin Irak'taki hedeflere yönelik saldırıları, Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırabilecek daha geniş bir çatışmaya dönüşme riski taşıdığının bir başka işareti.

Aracı kurum Phillip Nova Pte'den kıdemli piyasa analisti Priyanka Sachdeva, "Kızıldeniz'de süregelen çatışma, yükselişi tetikliyor" dedi.

Petrol, 2020'den bu yana ilk yıllık düşüşünü kaydetmeye devam ediyor, ancak gerginlikler fiyatların bu ayın başındaki düşük seviyelerinden toparlanmasına yardımcı oldu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu ve müttefiklerinin yeni arz kısıtlamalarına rağmen gelecek yıl arz bolluğuna ilişkin yaygın endişeler var.