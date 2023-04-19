Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında denize dökülen petrol hakkında açıklama yaptı. Bakan Arıklı, 17 Nisan tarihinde Karaoğlanoğlu sahillerinde ciddi bir petrol kirliliğine rastlandığını ve atığın kıyıya vurduğu andan itibaren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti olmak üzere birçok kurum ve kuruluş tarafından temizlenmesi için harekete geçildiğini söyledi. Yapılan çalışmalar neticesinde temizlik çalışmasında büyük ölçüde başarıya ulaşıldığını belirten Arıklı, atığın günler öncesi açık denizde bir gemi tarafından bırakıldığının tahmin edildiğini söyledi.

Ayrıca, Çevre Dairesi ile Sahil Güvenlik ekipleri sızıntının temizlenmesi yanında gerekli önlemleri alarak denizdeki canlıların ve çevrenin zarar görmemesi yönünde çalışmalar yapıyor.

Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

SAHİLLERİMİZDEKİ PETROL KİRLİLİĞİ…



Önceki geceden itibaren Karaoğlanoğlu sahillerinde ciddi bir petrol kirliliğine rastlanılmıştır.



Atığın kıyılarımıza vurduğu andan itibaren başta Bakanlığımıza bağlı Kıyı Emniyeti olmak üzere birçok kurum ve kuruluş, atığın temizlenmesi için teyakkuza geçmiştir.



Yapılan çalışmalar neticesinde temizlik çalışması büyük ölçüde başarıya ulaşmıştır.



Atığın günler öncesi açık denizde bir gemi tarafından bırakıldığı tahmin edilmektedir.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.